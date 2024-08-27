Воюющий на стороне ВСУ наемник из США заочно приговорен в РФ к 14 годам колонии

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Воюющий за ВСУ американский наемник Деве Калеб Виктор заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Сейчас он объявлен в международный розыск, отмечается в сообщении. Фигуранта признали виновным в "участии в качестве наемника в вооруженном конфликте".

Как установило следствие, Деве прибыл на Украину не раньше сентября 2022 года и участвовал в боевых действиях против ВС РФ до февраля текущего года. Прокуратура ДНР добавила, что он получил награду в размере, который эквивалентен более чем 860 тысячам рублей.

Российские войска ранее уничтожили два катера ВСУ с наемниками из Польши у Кинбурнской косы. При себе у них нашли шевроны, документы и специальные знаки в виде жетонов.

Как сообщили СМИ, в украинской армии иностранные наемники становятся командирами из-за острого дефицита кадров. При этом они также не отличаются высоким профессионализмом в военном деле, отмечают журналисты. Им мешает языковой барьер и нежелание подчиняться.

