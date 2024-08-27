Фото: Министерство обороны РФ

Российские бойцы группировки войск "Днепр" противотанковыми расчетами сорвали высадку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на морское побережье Днепровского лимана на Кинбурнской косе в Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Так, военные РФ уничтожили два десантных катера ВСУ при попытке подплыть к берегу со стороны Очакова.

Украинским формированиям удалось разминировать небольшой участок берега, подорвав управляемый боевой катер, после чего ДРГ попыталась высадиться на берег. Начался стрелковый бой, во время которого бойцы ВС РФ уничтожили противника.

По словам командира противотанкового взвода с позывным Москит, среди личного состава ВСУ были иностранцы, в том числе польские военные. При себе у них нашли шевроны, документы и специальные знаки в виде жетонов.

Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" ранее продвинулись в направлении села Константиновка на угледарском участке южнодонецкого направления.

До этого подразделения группировки войск "Центр" ВС России освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Общие потери противника за сутки на этом направлении составили более 630 военных.

