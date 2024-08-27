Зеленский заявил, что покровское направление является самым сложным для ВСУ

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что покровское направление на подконтрольной Киеву части ДНР является наиболее сложным для ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Зеленского.

Помимо покровского, сложная для украинских солдат ситуация складывается также на времевском, торецком и кураховском направлениях, добавил лидер Украины.

Ранее СМИ писали о том, что три роты Нацгвардии Украины, которые были переброшены под Покровск, отказались вместе с командирами выполнять приказы из-за высоких потерь.

Кроме того, украинские военные пожаловались на некомпетентность командования на фоне отсутствия коммуникации с соседними подразделениями, четкого понимания о позициях и плохой связи.