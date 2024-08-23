Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие РФ прорвали насквозь укрепления украинской армии в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Эксперт отметил, что ВСУ потратили большое количество сил и времени на эти укрепления, однако практически не защищали их, в связи с чем российские войска прошли сквозь них с поразительной скоростью.

На сегодняшний день силы РФ не только заняли все основные позиции в этом районе, но и стремительно наступают на Торецк, добавил Меркурис.

Ранее российские войска группировки войск "Центр" освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское. Населенный пункт, расположенный в ДНР, за время нахождения под контролем Украины был переименован киевским режимом в Нью-Йорк.

Украинские войска отступили в сторону села Нелеповка, а ВС РФ начали зачистку освобожденного населенного пункта, заявлял сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.