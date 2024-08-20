Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие РФ освободили поселок Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

По его словам, украинские подразделения отступили в сторону села Нелеповка. В данный момент ВС РФ проводят зачистку территории.

Российские военнослужащие освободили ранее железнодорожную станцию Выемка в ДНР. Также подразделение группировки российских войск "Центр" освободило один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в этом регионе.

За день до этого Вооруженные силы РФ освободили Свиридоновку в ДНР. Кроме того, российским военным удалось отразить две контратаки подразделения штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.