ВС РФ уничтожили ЗРК С-300П ВСУ в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие уничтожили в Харьковской области зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300П, с помощью которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по гражданским объектам Белгородской области, заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по позиции ПВО, где находился ЗРК, недалеко от населенного пункта Вольное. Местонахождение этой цели было установлено разведкой. При нанесении удара военные использовали управляемую ракету Х-35.

Российским силам удалось полностью уничтожить зенитно-ракетный комплекс ВСУ. На кадрах объективного контроля наблюдались возгорание и детонация пусковой установки ЗРК, пояснили в министерстве.

Ранее российский Су-34 уничтожил пункт временной дислокации подразделения и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.