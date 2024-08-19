Средства ПВО сбили ночью четыре беспилотника над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сумме четыре украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ в ночь на 19 августа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, вражеские дроны были уничтожены над Белгородской и Курской областями.

18 августа украинские силы обстреляли храм преподобного Серафима Саровского на улице Петровского в Донецке. В результате воздушной атаки здание храма получило различные повреждения.

В этот же день четыре сотрудника МЧС РФ получили ранения при атаке БПЛА на автомобиль в Горловке в ДНР. Пожарным удалось ликвидировать возгорание и не допустить распространения огня на рядом стоящую заправку. Пострадавших госпитализировали.