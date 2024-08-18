Четыре сотрудника МЧС РФ пострадали при атаке БПЛА на автомобиль в Горловке

Фото: телеграм-канал "МЧС России "

Четыре сотрудника МЧС РФ пострадали в результате атаки беспилотника на автомобиль в Горловке в ДНР. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Сегодня ночью в Горловке загорелась легковушка из-за попадания ВОП. Во время тушения произошла атака на пожарный автомобиль с БПЛА", – говорится в сообщении.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание и не допустить распространения огня на рядом стоящую АЗС. Пострадавших госпитализировали.

Кроме того, в результате атаки была повреждена автоцистерна.

Ранее украинский дрон сбросил снаряд на дорогу, которая проходит вдоль энергоблоков Запорожской АЭС. В результате обошлось без пострадавших. Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда.

Вместе с тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал остановить атаки на Энергодар. Он отметил, что использование беспилотников около Запорожской АЭС (ЗАЭС) и ее окрестностей является неприемлемым и противоречит основам безопасности.

