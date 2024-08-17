Беспилотник ВСУ сбросил снаряд на дорогу рядом с Запорожской АЭС

Фото: телеграм-канал "Запорожская АЭС - Росатом"

Украинский дрон сбросил снаряд на дорогу, которая проходит вдоль энергоблоков Запорожской АЭС. В результате обошлось без пострадавших, сообщается в телеграм-канале станции.

"Этой дорогой постоянно передвигается персонал. Никто не пострадал. Но в очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции", – говорится в сообщении.

Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда.

Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что 11 августа в 20:20 и в 20:32 по одной из двух градирен, расположенных на ЗАЭС, было нанесено два удара с помощью украинских ударных БПЛА, в результате чего произошел пожар. Через некоторое время возгорание потушили.

Между тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал остановить атаки на Энергодар. Он отметил, что использование беспилотников около Запорожской АЭС (ЗАЭС) и ее окрестностей является неприемлемым и противоречит основам безопасности.

