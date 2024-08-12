Глава "Росатома" назвал атаку на ЗАЭС выходом на новый уровень атомной агрессии

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев назвал атаку со стороны ВСУ на Запорожскую АЭС выходом киевского режима на новый уровень агрессии против атомных энергетических объектов. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Лихачев напомнил, что на Курскую АЭС прилетали ранее обломки украинских ракет или беспилотников, однако подобных ударов, как с ЗАЭС, еще не было никогда.

По его словам, 11 августа в 20:20 и в 20:32 по одной из двух градирен, расположенных на станции, было нанесено два удара с помощью украинских ударных дронов, в результате чего произошел пожар. К 23:30 сотрудники МЧС смогли потушить пожар. В связи с этим глава "Росатома" указал на то, что разница в ударах, которая составляет всего 12 минут, свидетельствует о желании Киева атаковать не только станцию, но и самих пожарных, которые приезжают на объект, как правило, в течение 5–6 минут.

"Нанесен удар по будущему атомной электростанции, когда мы будем выводить ее на мощность. И нам еще предстоит ответить на вопрос, является ли этот ущерб восполнимым, или нам придется проводить масштабные работы", – добавил Лихачев, не исключив, что в будущем придется менять градирню, так как пластик внутри нее горел с очень высокой температурой.

Гендиректор госкорпорации также призвал МАГАТЭ не останавливаться на констатации недопустимости ударов ВСУ по ЗАЭС, а дать этому оценку и определить источник. Лихачев, завершая свою речь, заявил, что Россия расценивает данную атаку как целенаправленный удар по безопасности станции.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее утверждал, что угрозы парового взрыва на станции после атаки со стороны ВСУ не выявлено, а радиационный фон вокруг АЭС и Энергодара находится в норме. Однако, как уточнил "Росатом", градирня ЗАЭС была серьезно повреждена.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина уточнила, что градирня полностью выгорела изнутри, но угрозы обрушения пока нет. Она добавила, что сроки восстановления будут зависеть от нанесенного в результате атаки ущерба.

