Администрация Энергодара опровергла слухи об эвакуации и опасной ситуации вокруг ЗАЭС

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

Информация об эвакуации и опасной ситуации вокруг Запорожской АЭС после атаки со стороны украинских беспилотников является вражеским вбросом, направленным на то, чтобы посеять панику и недовольство среди гражданского населения. Об этом сообщила администрация города – спутника станции Энергодара в своем телеграм-канале.

Власти также подтвердили, что произошедшая атака с последующим возгоранием в системе охлаждения станции не повлияла на работу ЗАЭС. Сейчас, по информации администрации Энергодара, она работает в штатном режиме, а радиационный фон на территории Запорожской АЭС находится в норме.

"Все шесть блоков, как и прежде, находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано", – сказано в сообщении.

Вечером 11 августа украинские военные атаковали Энергодар, в связи с чем на объекте охладительных систем ЗАЭС произошел пожар. Для тушения возгорания были привлечены сотрудники МЧС, которым удалось локализовать огонь.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий добавил, что угрозы парового взрыва и иных последствий нет, а радиационный фон вокруг АЭС и Энергодара находится в норме. Однако, как уточнил "Росатом", градирня ЗАЭС была серьезно повреждена в результате ударов дронов ВСУ.

При этом, по словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, градирня полностью выгорела изнутри, но угрозы обрушения пока нет, а сроки восстановления будут зависеть от ущерба.

