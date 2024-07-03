Беспилотники ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Утром 3 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе квадрокоптерного типа подстанцию "Радуга", относящуюся к Запорожской АЭС, сообщили представители станции в официальном телеграм-канале.

ВСУ нанесли по подстанции три удара. В результате атаки пострадали восемь человек, которых оперативно доставили в медико-санитарную часть Энергодара.

В настоящее время они остаются под постоянным контролем врачей, отмечается в публикации. По оценкам медиков, один из них находится в состоянии средней тяжести. Все остальные получили легкие травмы.

Представители станции также обратили внимание, что в результате ударов на подстанции были повреждены оба трансформатора. В настоящее время специалисты уточняют характер повреждений.

Кроме того, в результате атаки была нарушена штатная схема энергоснабжения Энергодара и нормальное функционирование объектов станции. Так, транспортный цех, типография и УПТК были лишены электроснабжения. Однако все меры по обеспечению ядерной безопасности продолжают осуществляться в полном объеме, подчеркнули представители станции.

В свою очередь, мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" большая часть города лишилась света и воды.

"Создана значительная угроза жизнеобеспечению города", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Он отметил, что специалисты уже приступили к работе по восстановлению энергоснабжения Энергодара и прилагают все усилия, чтобы сделать это в кратчайшие сроки. Вместе с тем мэр обратился к населению с призывом ограничить использование бытовых электроприборов.

Произошедшее также прокомментировал глава Росатома Алексей Лихачев, сообщает ТАСС. Он заявил что время удара было выбрано Киевом "подло", связав это с тем, что в момент атаки на подстанции находились сотрудники ЗАЭС.

До этого 26 июня артиллерийским обстрелом со стороны Украины был уничтожен пост радиационного контроля Запорожской АЭС, который находился в Великой Знаменке. При этом радиационный контроль окружающей среды на площадке, в санитарной защитной зоне и зоне наблюдения продолжал проводиться без перерывов, а уровень радиации не превысил естественных фоновых значений, рассказали представители ЗАЭС.

