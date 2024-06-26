Пост радиационного контроля ЗАЭС уничтожен из-за обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

Пост радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенный в Великой Знаменке, уничтожен в результате артиллерийского обстрела со стороны украинской армии. Об этом говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

Специалисты атомной электростанции выполнили ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в районе расположения ЗАЭС. Радиационный контроль окружающей среды на площадке, в санитарной защитной зоне и зоне наблюдения ведется непрерывно, а уровень радиации не превышает естественных фоновых значений, указано в публикации.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что нападения на ЗАЭС и постоянное отключение от линий внешнего электроснабжения создают на объекте тяжелые условия. По его словам, обстановка на станции нестабильна.

До этого он также подтвердил, что ситуация на ЗАЭС остается тревожной и крайне хрупкой из-за военных действий.