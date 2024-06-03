Глава МАГАТЭ: атаки на ЗАЭС создают тяжелую ситуацию

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Нападения на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и постоянное отключение от линий внешнего электроснабжения из-за военных действий создают на объекте тяжелую ситуацию. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по случаю открытия сессии Совета управляющих МАГАТЭ, сообщает ТАСС.

Он отметил, что все семь столпов ядерной и физической безопасности скомпрометированы частично или полностью. По его словам, ситуация на ЗАЭС остается нестабильной.

Ранее Гросси рассказал, что ЗАЭС продолжает сталкиваться с угрозами в области ядерной и физической безопасности. Глава МАГАТЭ считает, что риски связаны с проблемами внешнего энергоснабжения и обеспечения водой, персоналом и оборудованием.

До этого Гросси выразил беспокойство в связи с зависимостью Запорожской АЭС от нескольких линий электропередачи. 23 мая станция из-за короткого замыкания на некоторое время потеряла связь с одной оставшейся внешней ЛЭП, указал он.