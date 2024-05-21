Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС тревожной и хрупкой

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Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) все еще остается тревожной и крайне хрупкой. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность, и у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет безопасности", – приводит РИА Новости слова Гросси.

В апреле украинская сторона совершила серию атак на ЗАЭС при помощи беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атаки ВСУ по станции являются опасной провокацией и могут породить в дальнейшем негативные последствия. Инспекторы МАГАТЭ, продолжил он, которые присутствуют на территории объекта, зафиксировали все атаки ВСУ.

Гросси заявил, что МАГАТЭ укажет на виновника обстрелов ЗАЭС, если будут доказательства. Он заверил, что агентство не станет скрывать, если ответственная за атаки сторона будет определена. Однако он отметил, что в сложившихся условиях установить виновников сложно.