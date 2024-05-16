Эксперты МАГАТЭ не увидели признаков запуска дронов с Запорожской АЭС

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотров Запорожской АЭС не зафиксировали признаков того, что со станции могли запускаться БПЛА. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте организации.

По данным агентства, специалисты провели осмотр всей территории станции, к которым у них был доступ. Однако в результате не было обнаружено ни тяжелого оружия, ни признаков запуска дронов с ЗАЭС.

Эксперты МАГАТЭ между тем уточнили, что за последнюю неделю они слышали звуки, которые свидетельствовали о военной активности в районе станции.

"Потенциальные угрозы станции никуда не исчезли, и в любой момент ситуация может резко ухудшиться", – заключили в МАГАТЭ.

Ранее бывший глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время совещания с министрами обороны стран ШОС заявлял, что атаки украинской армии по Запорожской АЭС могут привести к катастрофическим последствиям. Министр добавил, что непрекращающиеся удары Киева по ЗАЭС вызывают тревогу.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утверждал, что ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается непредсказуемой. Он уточнил, что на ЗАЭС уже неделю не фиксировались новые атаки беспилотников, однако ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту.

