Фото: пресс-служба УНМ ДНР

МАГАТЭ укажет на виновника обстрелов ЗАЭС, если будут доказательства, сообщил глава агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

"Поскольку мы являемся инспекторами, мы не хотели бы спекулировать, мы хотели бы говорить об этом тогда, когда в нашем распоряжении будут все элементы, чтобы подтвердить происхождение снаряда. В данном случае у нас этого не было", – передает РИА Новости его слова.

Гросси заверил, что агентство не станет скрывать, если ответственная за атаки сторона будет определена. Однако он отметил, что в сложившихся условиях установить виновников сложно.

"В любом случае я надеюсь, что новых атак на станцию не будет", – резюмировал Гросси.

Ранее политолог Юрий Светов назвал позорным поведение представителей МАГАТЭ на фоне обстрелов киевским режимом Запорожской АЭС. Он отметил, что руководство агентства никак не хочет назвать Украину виновником, таким образом, они поддерживают украинскую версию о том, что Россия сама обстреливает ЗАЭС.

Гросси, в свою очередь, рассказал, что намерен приехать в РФ в мае. Он планирует обсудить технические аспекты вокруг ситуации на Запорожской АЭС и ее безопасность.

