Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что планирует посетить Россию в мае

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что намерен приехать в Россию в мае. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

"Возможно, это будет ближе к концу месяца. И тогда, надеюсь, мне удастся провести еще один раунд технических переговоров", – отметил он.

По его словам, скорее всего он приедет в Калининград. Гросси уточнил, что планирует обсудить технические аспекты вокруг ситуации на Запорожской АЭС и ее безопасность. Он предположил, что российскую сторону будет представлять генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

Ранее бывший глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время совещания с министрами обороны стран ШОС заявлял, что атаки украинской армии по Запорожской АЭС могут привести к катастрофическим последствиям. Министр добавил, что непрекращающиеся удары Киева по ЗАЭС вызывают тревогу.

Позднее эксперты Международного агентства по атомной энергии провели осмотр всей территории. Специалисты не зафиксировали признаков того, что со станции могли запускаться БПЛА.

