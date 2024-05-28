Глава МАГАТЭ заявил о невозможности перезапуска ЗАЭС в настоящее время

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Перезапуск Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сегодня невозможен, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после встречи с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

"(Мы обсудили. – Прим. ред.) технические вопросы обеспечения безопасности эксплуатации ЗАЭС, а также организационные и институциональные <...> возможность перезапуска ЗАЭС, которая в настоящий момент, по общему мнению, представляется невозможной", – цитирует Гросси ТАСС.

Он подчеркнул, что стороны пришли к соглашению по мерам, которые нужно будет принимать для укрепления безопасности эксплуатации ЗАЭС, а также обменялись мнениями по дальнейшим шагам.

Ранее глава МАГАТЭ выразил беспокойство из-за зависимости ЗАЭС от нескольких ЛЭП. По словам Гросси, 23 мая станция в связи с коротким замыканием на некоторое время потеряла связь с одной оставшейся внешней линией электропередачи. Из-за этого ЗАЭС должна была полагаться на единственную резервную линию в течение трех часов.

