ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Украинские войска нанесли удар при помощи дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. Об этом сообщается в телеграм-канале станции.

По данным станции, в результате ЧП никто не пострадал. Также удары ВСУ не привели к разрушениям.

В ЗАЭС заявили, что на протяжении двух дней по жилым и социальным объектам Энергодара было совершено несколько атак беспилотниками. Там также обозначили, что удары по мирному населению, ЗАЭС и ее инфраструктуре недопустимы. В пресс-службе подчеркнули, что обстрелы являются террористическими атаками.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС тревожной и хрупкой. Он заявил, что МАГАТЭ укажет на виновника обстрелов ЗАЭС, если будут доказательства. Гросси также заверил, что агентство не станет скрывать, если ответственная за атаки сторона будет определена.

В апреле украинская сторона совершила серию атак на ЗАЭС при помощи беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атаки ВСУ по станции являются опасной провокацией и могут породить в дальнейшем негативные последствия.

