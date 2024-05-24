Глава МАГАТЭ Гросси выразил беспокойство из-за зависимости ЗАЭС от нескольких ЛЭП

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил озабоченность тем, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) зависит от работы "одной или двух ЛЭП". Об этом сообщается на сайте агентства.

По словам Гросси, 23 мая станция в связи с коротким замыканием на некоторое время потеряла связь с одной оставшейся внешней линией электропередачи. Из-за этого ЗАЭС должна была полагаться на единственную резервную линию в течение трех часов.

"То, что крупнейшая в Европе атомная электростанция зависит от одной или двух линий электропередач, вызывает глубокую озабоченность", – заявил Гросси.

22 мая украинские войска нанесли удар при помощи дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. По данным станции, в результате ЧП никто не пострадал. Также удары ВСУ не привели к разрушениям.

До этого Гросси заявлял, что МАГАТЭ укажет на виновника обстрелов ЗАЭС, если будут доказательства. Он заверил, что агентство не станет скрывать, если ответственная за атаки сторона будет определена, однако в сложившихся условиях установить виновников сложно.