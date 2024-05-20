Гросси: МАГАТЭ не выявило утечки ядерных материалов на Украине

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расследовало подозрения по поводу утечки ядерных материалов на Украине и не зафиксировало таких случаев. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси по случаю открытия Международной конференции МАГАТЭ по ядерной безопасности (ICONS-2024), передает ТАСС.

Гросси уточнил, что организация провела беспристрастное научное расследование. Было установлено, что Украина не использовала ядерные материалы не по назначению, тем самым "развеяв туман войны" и разрядив напряженную обстановку, рассказал он.

Ранее Гросси сообщил, что агентство укажет на виновника обстрелов ЗАЭС при наличии доказательств. Он уточнил, что МАГАТЭ не станет скрывать, если сторона, ответственная за атаки, будет определена. Однако, подчеркнул Гросси, в нынешних условиях установить виновников сложно.

