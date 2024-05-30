Глава МАГАТЭ Гросси: Запорожская АЭС продолжает сталкиваться с рисками

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Запорожская атомная электростанция продолжает сталкиваться с угрозами в области ядерной и физической безопасности, сообщил директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Его комментарий по ситуации появился на официальном портале организации.

"Мы не можем позволить себе ослабить бдительность ни на минуту", – подчеркнул он.

По его словам, риски связаны с проблемами внешнего энергоснабжения и обеспечения водой, персоналом и оборудованием.

Ранее Гросси после встречи с главой Росатома Алексеем Лихачевым заявил, что перезапуск ЗАЭС невозможен. Он подчеркнул, что стороны пришли к соглашению по мерам, которые нужно будет принимать для укрепления безопасности, а также обменялись мнениями по дальнейшим шагам.

Глава МАГАТЭ выразил беспокойство из-за зависимости ЗАЭС от нескольких ЛЭП. Он рассказал, что 23 мая станция в связи с коротким замыканием на некоторое время потеряла связь с одной оставшейся внешней линией электропередачи.

