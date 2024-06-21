Глава МАГАТЭ: повреждение подстанции "Луч" повлияло на ядерную безопасность

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Повреждение подстанции "Луч" в Энергодаре, в котором находится Запорожская АЭС (ЗАЭС), повлияло на ядерную безопасность и на персонал станции, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова приводятся на сайте агентства.

19 июня дроны ВСУ атаковали "Луч", из-за чего произошло аварийное отключение электроэнергии во всем городе и в близлежащих населенных пунктах. При этом ЗАЭС продолжила работать в обычном режиме.

Как отметил глава МАГАТЭ, это был второй случай повреждения подстанции с 2022 года.

Любая атака, влияющая на энергоснабжение АЭС, была бы нарушением семи столпов ядерной и физической безопасности, отметил он. Гросси подчеркнул, что "должно быть надежное внешнее энергоснабжение от сети для всех ядерных объектов.

Он добавил, что на данный момент сотрудники МАГАТЭ продолжают проводить обходы на ЗАЭС в рамках своей регулярной деятельности по мониторингу ядерной безопасности на площадке.

Ранее Гросси выразил беспокойство из-за зависимости ЗАЭС от работы "одной или двух ЛЭП". По его словам, 23 мая станция в связи с коротким замыканием на некоторое время потеряла связь с одной оставшейся внешней линией электропередачи. Из-за этого ЗАЭС должна была полагаться на единственную резервную линию в течение трех часов.