Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Вооруженные силы РФ совместно с Росгвардией обеспечили безопасность во время осуществления ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в целях безопасности по всему маршруту, от места перехода до разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области, вводился режим прекращения огня, который беспрекословно соблюдали ВС РФ.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что ситуация на ЗАЭС остается непредсказуемой. Он отметил, что на протяжении долгого времени не фиксировались новые атаки беспилотников на станцию, но ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту.

Последний раз Вооруженные силы Украины атаковали Запорожскую АЭС при помощи беспилотника 18 апреля. По данным пресс-службы станции, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также не было.

Политолог Юрий Светов между тем назвал позорным поведение представителей МАГАТЭ на фоне обстрелов киевским режимом Запорожской АЭС. Он отметил, что руководство МАГАТЭ никак не хочет назвать Украину виновником, таким образом, они поддерживают украинскую версию о том, что Россия сама обстреливает ЗАЭС.

