Энергодар обесточен после атаки украинских дронов

Фото: Министерство обороны РФ

В результате атаки дронов ВСУ по подстанции "Луч" в Энергодаре, в котором находится Запорожская АЭС (ЗАЭС), произошло аварийное отключение электроэнергии, передает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

По словам Яшиной, станция продолжает работать в обычном режиме.

В свою очередь, администрация Энергодара уточнила в телеграм-канале, что отключение подстанций "Луч" и "Радуга" произошло в 19:27 по московскому времени, из-за этого обесточены оказались близлежащие с городом населенные пункты.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что МАГАТЭ не называет виновных в ударах по Запорожской АЭС, так как не имеет достаточно информации для определения атакующей стороны. По его словам, сложно определить, кто запускал те или иные беспилотники, поскольку у них может быть абсолютно разная траектория, проходящая как территорию РФ, так и территорию Украины.

Также он заявлял, что введение санкций против госкорпорации "Росатом", которая присутствует во многих странах, может негативно отразиться на ядерной безопасности.