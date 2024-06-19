19 июня, 22:34Происшествия
Энергодар обесточен после атаки украинских дронов
Фото: Министерство обороны РФ
В результате атаки дронов ВСУ по подстанции "Луч" в Энергодаре, в котором находится Запорожская АЭС (ЗАЭС), произошло аварийное отключение электроэнергии, передает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
По словам Яшиной, станция продолжает работать в обычном режиме.
В свою очередь, администрация Энергодара уточнила в телеграм-канале, что отключение подстанций "Луч" и "Радуга" произошло в 19:27 по московскому времени, из-за этого обесточены оказались близлежащие с городом населенные пункты.
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что МАГАТЭ не называет виновных в ударах по Запорожской АЭС, так как не имеет достаточно информации для определения атакующей стороны. По его словам, сложно определить, кто запускал те или иные беспилотники, поскольку у них может быть абсолютно разная траектория, проходящая как территорию РФ, так и территорию Украины.
Также он заявлял, что введение санкций против госкорпорации "Росатом", которая присутствует во многих странах, может негативно отразиться на ядерной безопасности.
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