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Введение санкций против госкорпорации "Росатом", которая присутствует во многих странах, может негативно отразиться на ядерной безопасности. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью украинскому СМИ.

Он объяснил, что МАГАТЭ не имеет права голоса в вопросах санкций. Агентство не может высказать свое мнение по тому или иному поводу, уточнил Гросси.

Также глава МАГАТЭ напомнил, что "Росатом" экспортирует ядерные реакторы во многие государства, строит атомные электростанции, поэтому, по его словам, клиентам компании "нелегко отказаться от них". По этой причине эти страны не просят о санкциях, сказал Гросси.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что ВС России вместе с Росгвардией обеспечили безопасность во время проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

До этого Гросси утверждал, что нападения на ЗАЭС и постоянное отключение от линий внешнего электроснабжения создают на объекте тяжелую ситуацию.

