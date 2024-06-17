Глава МАГАТЭ: агентство не имеет сведений для определения атакующей ЗАЭС стороны

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновных в ударах по Запорожской АЭС, так как не имеет достаточно информации для определения атакующей стороны. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает газета "Известия".

Инспекторы агентства находятся на станции уже около двух лет, однако все еще не могут четко определить источник проблемы и его происхождение.

В частности, по словам Гросси, сложно определить, кто запускал те или иные беспилотники, поскольку у них может быть абсолютно разная траектория, проходящая как территорию РФ, так и территорию Украины. По обломкам БПЛА также сложно определить сторону, поскольку аппараты бывают самодельными.

Глава МАГАТЭ добавил, что организация старается предать огласке инциденты на станции, а также поддерживает связь с Москвой и Киевом.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ совместно с Росгвардией обеспечили безопасность во время осуществления ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

До этого Гросси заявлял, что нападения на ЗАЭС и постоянное отключение от линий внешнего электроснабжения из-за военных действий создают на объекте тяжелую ситуацию.