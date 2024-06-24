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Глава МАГАТЭ Гросси призвал прекратить атаки на Энергодар
Фото: kremlin.ru
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал остановить атаки на Энергодар. Его слова приводятся на официальном сайте агентства.
Он отметил, что использование беспилотников около Запорожской АЭС (ЗАЭС) и ее окрестностей является неприемлемым и противоречит основам безопасности.
По словам Гросси, после разрушения 19 июня подстанции "Луч", снабжавшей часть Энергодара и другие районы, применялась подстанция "Радуга", для подачи части потерянной электроэнергии в пять районов города. Однако затем и она была повреждена.
19 июня дроны ВСУ атаковали "Луч", из-за чего произошло аварийное отключение электроэнергии во всем городе и в близлежащих населенных пунктах. При этом ЗАЭС продолжила работать в обычном режиме.
Два дня спустя украинские войска нанесли удар беспилотником по подстанции "Радуга", в результате чего был поврежден трансформатор. Из-за этого основная часть города осталась без света и воды.