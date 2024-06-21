Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня, 20:22

Происшествия

Энергодар частично обесточен в результате удара ВСУ по подстанции "Радуга"

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС (ЗАЭС), частично обесточен в результате удара ВСУ по подстанции "Радуга". Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

В сообщении уточнили, что был поврежден трансформатор. В данный момент на месте происшествия над устранением проблемы работают специалисты.

19 июня украинские дроны атаковали расположенную в Энергодаре подстанцию "Луч", в городе произошло аварийное отключение электроэнергии, близлежащие населенные пункты оказались обесточены.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атака повлияла на ядерную безопасность и на персонал станции. По его словам, любая атака, влияющая на энергоснабжение АЭС, была бы нарушением семи столпов ядерной и физической безопасности.

До этого он заявлял, что МАГАТЭ не может назвать виновных в ударах по Запорожской АЭС, так как не имеет достаточно информации для определения атакующей стороны.

Глава ГУР Буданов признал три попытки ВСУ атаковать ЗАЭС

Читайте также


происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика