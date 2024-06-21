Энергодар частично обесточен в результате удара ВСУ по подстанции "Радуга"

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС (ЗАЭС), частично обесточен в результате удара ВСУ по подстанции "Радуга". Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

В сообщении уточнили, что был поврежден трансформатор. В данный момент на месте происшествия над устранением проблемы работают специалисты.

19 июня украинские дроны атаковали расположенную в Энергодаре подстанцию "Луч", в городе произошло аварийное отключение электроэнергии, близлежащие населенные пункты оказались обесточены.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атака повлияла на ядерную безопасность и на персонал станции. По его словам, любая атака, влияющая на энергоснабжение АЭС, была бы нарушением семи столпов ядерной и физической безопасности.

До этого он заявлял, что МАГАТЭ не может назвать виновных в ударах по Запорожской АЭС, так как не имеет достаточно информации для определения атакующей стороны.