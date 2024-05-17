В части Севастополя нарушено электроснабжение из-за падения обломков БПЛА на подстанцию

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Частичное отключение энергоснабжения зафиксировано в Севастополе после того, как на подстанцию "Севастополь" упали обломки сбитых беспилотников после отражения атаки ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Частичное отключение света связано с отключением части оборудования на подстанции "Севастополь". На подстанцию упали обломки сбитых БПЛА", – написал он.

Развожаев пообещал, что специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения после отбития атаки.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации 11 двигавшихся к Крыму украинских катеров.

До этого российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ самолетного типа над северо-западной частью акватории Черного моря.

