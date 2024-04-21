Развожаев: корабль в Севастополе отбил атаку противокорабельной ракетой

21 апреля, 10:37Происшествия
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Утром 21 апреля на одном из кораблей в северной части Севастополя военные отбили атаку противокорабельной ракеты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали", – информировал он.
В связи с произошедшим глава Севастополя призвал доверять только официальным источникам информации.
Ранее над акваторией Черного моря ликвидировали ракету "Нептун". По данным Минобороны РФ, она была запущена с украинской стороны. О пострадавших и разрушениях в результате произошедшего не сообщалось.
Украинская армия потеряла до 600 военнослужащих на донецком направлении за сутки