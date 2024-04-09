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09 апреля, 07:26

Происшествия

Средства ПВО уничтожили украинскую ракету "Нептун" над акваторией Черного моря

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" и четыре беспилотника ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что ракета "Нептун" была уничтожена над акваторией Черного моря, около побережья Крыма. По два украинских дрона было сбито над территориями Белгородской и Воронежской областей.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев уже сообщал, что, по предварительным данным, в результате уничтожения БПЛА в регионе пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в свою очередь, заявил об отсутствии повреждений на объектах инфраструктуры города после срабатывания системы автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи города.

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