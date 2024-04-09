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09 апреля, 04:12

Происшествия

Система ПВО сбила украинский беспилотник в Воронежской области

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. Последствия на земле уточняются, добавил Гусев. Режим опасности атаки БПЛА в регионе пока сохраняется.

Опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области в ночь на 9 апреля. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от региональных властей или МЧС России.

До этого средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.

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