Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам РФ была пресечена около 23:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по складу тяжелых беспилотников и цеху по производству БПЛА в Запорожье при помощи ракетного комплекса "Искандер". В результате склад и цех были уничтожены.

До этого артиллеристы группировки прикрытия государственной границы РФ с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" уничтожили РСЗО Vampire противника.