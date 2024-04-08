Рогов сообщил об отступлении ВСУ из района Вербового в Запорожье

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под натиском российских военных оставили позиции и отступили северо-западнее села Вербового в Запорожской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Идет зачистка лесопосадок, взят один опорный пункт противника, улучшены позиции по переднему краю", – сказал он.

По его данным, на запорожском направлении борьба с ВСУ идет в основном при помощи беспилотников и артиллерии. В частности, в районе Работина и Вербового подразделения Вооруженных сил (ВС) России бьют прицельно, что показывает успехи российской армии в контрбатарейной борьбе.

Рогов сказал, что в этом районе было уничтожено несколько САУ, артиллерийская система и масса минометов украинских войск. Кроме того, ВС РФ смогли отбить атаку ВСУ в направлении села Мирного и в селе Работино. По его данным, противник несет серьезные потери в живой силе и технике.

В конце февраля Рогов заявлял, что российские войска вели ожесточенные бои в районе Работина и Вербового. Однако уже в конце марта ВС РФ прорвали оборону украинцев северо-западнее села Вербового и смогли продвинуться вглубь на 2 километра.