ВС РФ уничтожили РСЗО Vampire, из которой обстреливали Белгородскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Артиллеристы группировки прикрытия государственной границы РФ с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" уничтожили РСЗО Vampire. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Один из расчетов РСЗО "Град" уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО Vampire, которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области", – рассказали в оборонном ведомстве.

По данным министерства, вместе с боевой машиной ВСУ был уничтожен и ее боекомплект.

Ранее российская ПВО сбила над Белгородской областью 17 снарядов RM-70 Vampire.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате атаки ВСУ пострадали девять человек. Один мужчина находится в тяжелом состоянии – у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы, а у его дочери зафиксировали баротравму.