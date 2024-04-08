08 апреля, 05:59Политика
ВС РФ уничтожили РСЗО Vampire, из которой обстреливали Белгородскую область
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Артиллеристы группировки прикрытия государственной границы РФ с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" уничтожили РСЗО Vampire. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Один из расчетов РСЗО "Град" уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО Vampire, которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области", – рассказали в оборонном ведомстве.
По данным министерства, вместе с боевой машиной ВСУ был уничтожен и ее боекомплект.
Ранее российская ПВО сбила над Белгородской областью 17 снарядов RM-70 Vampire.
Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате атаки ВСУ пострадали девять человек. Один мужчина находится в тяжелом состоянии – у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы, а у его дочери зафиксировали баротравму.
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