Мужчина погиб после попадания украинского беспилотника в дом в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Местный житель погиб после очередной атаки ВСУ на Белгород и попадания беспилотника в многоквартирный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Бригадой скорой женщина доставлена в областную клиническую больницу", – написал глава региона.

Гладков добавил, что еще один житель обратился в городскую больницу № 2, ему диагностировали осколочное ранение поясничной области.

Также губернатор рассказал о разрушениях в результате взрыва беспилотного летательного аппарата. В частности, повреждения получили окна и балконные остекления в пяти квартирах. Помимо этого, пострадал легковой автомобиль, который стоял рядом со зданием.

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По словам Гладкова, в настоящее время на территории ЧП работают оперативные службы. Губернатор добавил, что ожидается прибытие взрывотехников Минобороны РФ. После этого управы начнут обход квартир. На месте инцидента глава региона поговорил с сыном погибшего мужчины, а также выразил ему соболезнования в связи с утратой.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что около 14:30 по московскому времени российская ПВО уничтожила украинский беспилотник.

Территория Белгородской области регулярно попадает под обстрелы ВСУ. 29 марта ПВО в 10:00 уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над регионом. Кроме того, ночью в пятницу противовоздушная оборона сбила 15 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire.