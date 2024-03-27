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27 марта, 07:27

Происшествия

Российская ПВО сбила 18 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Российские системы противовоздушной обороны сбили 18 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, попытка ВСУ атаковать по российским объектам была пресечена в ночное время.

Ночью 27 марта стало известно, что над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 18 воздушных целей. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в результате пострадал мужчина, который получил осколочные ранения.

Накануне вечером в регионе объявляли ракетную опасность. Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Спустя время сигналы тревоги отменили.

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