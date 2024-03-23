Беспилотник уничтожен над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа над территорией Выгоничского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Кроме того, БПЛА самолетного типа уничтожен над Почепским районом Брянской области. Также никто не пострадал.

Ранее украинские СМИ заявляли о прогремевших на территории многих городов страны взрывах. Больше всего ударов прозвучало в Харькове, где началось несколько пожаров. По словам мэра города, населенный пункт полностью обесточен.



По информации украинского "Укрэнерго" эта атака на энергетическую систему страны стала самой мощной за все время.