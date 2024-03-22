ДнепроГЭС остановила работу после пожара и повреждений

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Днепровская ГЭС, которая является одной из самых масштабных гидроэлектростанций Украины, приостановила работу в связи с возгоранием и различными повреждениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироту украинским СМИ.

Он уточнил, что на данный момент Днепровская ГЭС, состоящая из двух станций и расположенная в подконтрольном Киеву городе Запорожье, не работает. По его словам, количество повреждений является очень большим.

"Мы даже не можем до всех мест добраться, чтобы осмотреть. Сегодня трудно говорить, сколько времени нужно, чтобы восстановить", – подчеркнул Сирота.

В связи с этим директор "Укргидроэнерго" заявил об отработке разных режимов по пропуску воды в регион. Как он утверждает, сейчас специалисты будут заниматься определением точного количества повреждений и сроках восстановления. При этом Сирота добавил, что обнаруженное на станции возгорание уже локализовано, однако задымление еще сохраняется.

Ранее глава компании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий сообщил, что энергосистема Украины подверглась самой мощной атаке за все время. По его словам, в ходе нее были применены комбинированные средства поражения, которые нанесли урон по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям.

Кудрицкий уверен, что целью ударов были объекты для генерации, высоковольтные подстанции и подстанции операторов распределения. Также он подчеркнул, что никаких рисков прорыва дамбы ДнепроГЭС нет.

