В "Укрэнерго" заявили, что энергосистема Украины подверглась крупнейшей атаке за все время

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Энергосистема Украины подверглась самой мощной атаке за все время. Об этом заявил глава компании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Она характеризуется тем, что были применены комбинированные средства поражения. Атака была осуществлена по разным регионам Украины, по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям", – рассказал он.

По его словам, больше всех повреждений пришлось на Харьков, но и другие энергетические объекты в регионах государства также пострадали. Кудрицкий уверен, что целью ударов были объекты для генерации, высоковольтные подстанции и подстанции операторов распределения. Также он подчеркнул, что никаких рисков прорыва дамбы ДнепроГЭС нет.

В ночь с 21 на 22 марта режим воздушной тревоги затронул все территории Украины. Затем взрывы раздались в Харькове, Запорожье, Сумах, Днепре, Кривом Роге и Хмельницкой области, а также в других регионах.

Позднее руководитель министерства энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что на территории государства зафиксированы масштабные повреждения объектов энергетического комплекса. В частности, в некоторых субъектах возникли перебои с электричеством.

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