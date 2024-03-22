22 марта, 14:42Происшествия
Мэр Харькова заявил, что город обесточен
Фото: 123RF/dmitrimaruta
Харьков на востоке Украины полностью обесточен в результате серии взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.
По его словам, в городе серьезные проблемы с водо- и теплоснабжением, не работает электрический транспорт.
"Мы имеем слишком серьезные поражения нашей энергетики", – сказал он.
Терехов добавил, что вода временно будет подаваться с минимальным давлением, ситуацию с теплоснабжением он назвал сложной. По информации мэра, в данный момент тепло подается только 40 тысячам абонентов, которые питаются от модульных котельных. Более того, указал он, в Харькове вышли из строя номера всех экстренных служб, не работают светофоры.
Ранее стало известно, что утром 22 марта в ряде украинских городов прогремели взрывы. Терехов тогда сказал, что в Харькове раздалось порядка 15 взрывов, образовалось несколько пожаров, также был поврежден объект критической инфраструктуры.
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