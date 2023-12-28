Медведев назвал Киев, Одессу, Харьков, Николаев и Днепропетровск русскими городами

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Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие, которые временно оккупированы Украиной. Об этом сообщил в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ответив на вопрос РИА Новости.

По его словам, вышеперечисленные города на данный момент на бумагах и электронных носителях обозначаются желто-голубыми, однако они все-таки русские.

При этом зампред Совбеза России уточнил, что проводимая РФ спецоперация продолжится для того, чтобы достигнуть цели – обезоружить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и вынудить киевских властей отказаться от идеологии неонацизма.

"Смещение правящего бандеровского режима – явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута", – добавил Медведев.

Кроме того, он не исключил возможность проведения переговоров с Украиной. По его словам, Россия никогда не отказывалась от этого, в отличие от киевских властей.

"Подобные переговоры никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск НАТО", – заключил зампред Совбеза РФ.

Ранее Медведев сообщил, что Россия будет наносить удары по иностранным военным базам на Украине в случае их появления. При этом он не уверен, что это приведет к большой войне с блоком НАТО.



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