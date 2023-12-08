Медведев заявил о максимальной угрозе прямого столкновения РФ и НАТО

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Риск прямого столкновения между Россией и НАТО никогда не был настолько реальным, как на данный момент. Об этом сообщил в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую", – отметил он.

Также Медведев заявил, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена шантажирует конгресс, вынуждая выделить деньги и угрожая начать "войну с русскими". При этом он уточнил, что об этом говорили в разное время некоторые американские президенты, вынуждая законодателей предоставить им средства.

Однако, по словам зампреда Совбеза РФ, США никогда до этого не требовали огромного количества средств для другого государства, находящегося на стадии распада.

"Никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи", – добавил он.

При этом политик подчеркнул, что Украина все-таки получит средства, однако не сейчас, а в 2024 году для продолжения "бизнеса на войне".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о перспективах поставок киевским властям истребителей F-16, заявила, что риски прямого военного столкновения с НАТО увеличиваются из-за передаваемых Украине самолетов, которые могут стать законной целью для Вооруженных сил России.



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