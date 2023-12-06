Захарова указала на рост рисков прямого военного столкновения между РФ и НАТО

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Риски прямого военного столкновения с НАТО увеличиваются из-за передаваемых Украине самолетов, которые могут стать законной целью для Вооруженных сил России. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о перспективах поставок киевским властям истребителей F-16.

"Для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения", – предупредила она.

Также Захарова указала на то, что многие аэродромы Украины разрушены, поэтому противник может воспользоваться аэродромами за пределами страны.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина получит американские истребители F-16 не раньше весны 2024 года.

При этом в СМИ сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), задействованные в спецоперации, будут оптимизированы для подавления радиолокационных станций истребителей F-16. Уточнялось, что подавить западные истребители будет проще, чем имеющиеся у Украины самолеты советской разработки.

В свою очередь, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи и принимает соответствующие меры в ответ на поставки Киеву истребителей F-16. По его мнению, вопрос передачи Киеву тактических данных истребителей перешел в "практическую плоскость". Ожидается, что они поступят в следующем году, добавил министр.



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