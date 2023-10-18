Шойгу заявил, что РФ укрепляет западные рубежи в ответ на грядущие поставки Украине F-16

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Россия укрепляет западные рубежи и принимает соответствующие меры в ответ на поставки Киеву вооружений, включая высокоточные ракеты и истребители F-16, из США и союзных Вашингтону стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

На заседании совместной коллегии Минобороны РФ и Белоруссии он напомнил, что Штаты и их союзники передают Украине средства ПВО, высокоточные ракеты, бронетехнику. Кроме того, Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы, нарушая тем самым международные конвенции.

По его мнению, вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16 перешел в "практическую плоскость". Ожидается, что они поступят в следующем году.

Шойгу добавил, что страны НАТО поставляют ВСУ вооружение, обучают украинских военнослужащих, передают разведывательную информацию, направляют консультантов и наемников.

"Защищая киевский режим, коллективный Запад развязал против России гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной сферах", – сказал министр.

Отмечается, что наряду с экономическими санкциями против России осуществляется открытая поддержка Украины. Общий объем израсходованных на нее средств достиг почти 200 миллиардов долларов.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина получит американские истребители F-16 не раньше весны 2024 года.

При этом в СМИ сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), задействованные в спецоперации, будут оптимизированы для подавления радиолокационных станций истребителей F-16. Уточнялось, что подавить западные истребители будет проще, чем имеющиеся у Украины самолеты советской разработки.

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