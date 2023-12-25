Медведев пригрозил ударами по иностранным военным базам на Украине

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Россия будет наносить удары по иностранным военным базам на Украине в случае их появления, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, которого цитирует "Газета.ру".

При этом он не уверен, что это приведет к большой войне с блоком НАТО.

"Когда Россия нанесет удар по такой базе (а это неизбежно случится, поскольку военнослужащие базы специально прибыли воевать против нас), будут ли готовы страны Альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?" – задался вопросом политик.

Он напомнил, что договор НАТО предполагает защиту каждой из стран – участниц Альянса, при этом не обязывает вступать в войну. Медведев пояснил, что государства могут по своему усмотрению совершить любые действия.

Медведев призвал Киев помнить, что эта лазейка позволяет участникам НАТО оставить союзника, разместившего базу на Украине, один на один с Россией.

Политолог Алексей Чадаев, в свою очередь, рассказал радио КП, что Россия атакует Украину с учетом ошибок провалившегося контрнаступления ВСУ. По его словам, российские генералы ведут ползучее наступление на разных участках фронта.

"То под Авдеевкой ударят, то под Купянском, то под Артемовском, то что-то вернут в Запорожье. Это, по сути, единственная возможность наступать, не неся больших потерь", – пояснил он.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин пообещал создать на Украине вооруженные силы, которые будут способны сдерживать Россию в будущем. По его словам, Вашингтон "непоколебимо" поддерживает Киев.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что риск прямого столкновения между Москвой и НАТО никогда не был настолько реальным, как сейчас. Он выразил мнение, что администрация президента США Джо Байдена шантажирует конгресс, вынуждая передавать деньги и угрожая начать "войну с русскими".

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