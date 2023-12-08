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08 декабря, 06:02

Политика

Глава Пентагона безосновательно обвинил РФ в планах якобы напасть на Европу – СМИ

Фото: depositphotos/icholakov01

Глава Пентагона Ллойд Остин безосновательно обвинил РФ в якобы возможном расширении конфликта за пределы Украины. Об этом сообщает издание Asia Times.

По словам журналистов, нет никаких объективных доказательств того, что Москва угрожает кому-либо в Евросоюзе. Также нет никаких признаков того, что РФ планирует расширяться в Восточной Европе или Прибалтике.

В связи с этим какие-либо аргументы Остина являются ложными и вводят в заблуждение.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американская армия будет участвовать в боях против ВС РФ в случае их нападения на какую-либо страну Североатлантического альянса после победы на Украине.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что американские власти в попытке "подлить масла" в огонь украинского конфликта окончательно потеряли связь с реальностью, легко рассуждая о вероятности прямого столкновения американских сил с российской армией.

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