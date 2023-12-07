США потеряли связь с реальностью, говоря о вероятности столкновения с ВС РФ – посол

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Американские власти в попытке "подлить масла" в огонь украинского конфликта окончательно потеряли связь с реальностью, легко рассуждая о вероятности прямого столкновения американских сил с российской армией. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что такого рода провокационная риторика является недопустимой для ответственной ядерной державы.

"Когда речь заходит о нашей стране, местные власти не гнушаются любого мифотворчества и тиражирования опасной лжи: будь то инспирированные Западом постановочные "зверства" в Буче или якобы планы применения Россией ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине", – приводятся слова посла в телеграм-канале дипмиссии.

По его словам, подобные "страшилки" создаются в Штатах для того, чтобы оправдать перед местными налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами огромные траты на сдерживание РФ.

Дипломат подчеркнул, что прямыми бенефициарами кровопролития на Украине являются сами Соединенные Штаты и их "ненасытный" военно-промышленный комплекс. В подтверждение этому посол привел недавно выделенный уже 52-й по счету военный пакет США на нужды ВСУ.

"Не пора ли местным властям одуматься и перестать сеять хаос по всему миру лишь бы уберечь от заката американскую гегемонию?" – заключил Антонов.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден уже заявлял, что Россия после победы на Украине якобы может атаковать одного из союзников Североатлантического альянса.

Вслед за ним координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что американская армия будет участвовать в боях против ВС РФ в случае их нападения на какую-либо страну НАТО после победы в СВО.

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